Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
26 минут назад

«Думал, что мне конец». Яромир Ягр рассказал подробности ДТП в Праге

Матч ТВ

Знаменитый чешский хоккеист Яромир Ягр в социальной сети рассказал о произошедшем накануне ДТП, в котором его автомобиль столкнулся с трамваем.

"Мне конец": чемпион мира по хоккею попал в ДТП в Праге
Фото: ReutersReuters

— Я просто хотел бы кратко рассказать вам, что произошло сегодня, когда я попал в аварию. Это была моя ошибка. На Пльзеньской улице я пытался перейти с одного направления на другое.

Вокруг было много машин, и я не успел среагировать на трамвай, который на большой скорости ехал в том же направлении, что и я. Я заметил его в полуметре от себя, в последнюю минуту. Я думал, что мне конец. Я всегда верил, что высшая сила оберегает меня, и сегодня снова в этом убедился.

Слава Богу! Несмотря на то, как выглядит моя машина, я выбрался из нее без травм.

Но самое главное, что с пассажирами в трамвае ничего не случилось. Я хотел бы забыть про это печальное событие. И я благодарю всех за понимание, а также за помощь тем, кто был на месте, — написал Ягр.

Ягр — хоккеист и владелец чешского клуба «Кладно». Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли, олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира.

Хоккей,Яромир Ягр,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители