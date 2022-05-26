"Мне конец": чемпион мира по хоккею попал в ДТП в Праге

Знаменитый чешский хоккеист Яромир Ягр в социальной сети рассказал о произошедшем накануне ДТП, в котором его автомобиль столкнулся с трамваем.
— Я просто хотел бы кратко рассказать вам, что произошло сегодня, когда я попал в аварию. Это была моя ошибка. На Пльзеньской улице я пытался перейти с одного направления на другое.
Вокруг было много машин, и я не успел среагировать на трамвай, который на большой скорости ехал в том же направлении, что и я. Я заметил его в полуметре от себя, в последнюю минуту. Я думал, что мне конец. Я всегда верил, что высшая сила оберегает меня, и сегодня снова в этом убедился.
Слава Богу! Несмотря на то, как выглядит моя машина, я выбрался из нее без травм.
Но самое главное, что с пассажирами в трамвае ничего не случилось. Я хотел бы забыть про это печальное событие. И я благодарю всех за понимание, а также за помощь тем, кто был на месте, — написал Ягр.
Ягр — хоккеист и владелец чешского клуба «Кладно». Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли, олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира.