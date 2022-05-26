"Мне конец": чемпион мира по хоккею попал в ДТП в Праге

Вокруг было много машин, и я не успел среагировать на трамвай, который на большой скорости ехал в том же направлении, что и я. Я заметил его в полуметре от себя, в последнюю минуту. Я думал, что мне конец. Я всегда верил, что высшая сила оберегает меня, и сегодня снова в этом убедился.



Слава Богу! Несмотря на то, как выглядит моя машина, я выбрался из нее без травм.