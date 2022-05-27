Олимпийский чемпион назвал чемпионат мира по хоккею помойкой

«Негодяи! Можно было предположить, что нас отстранят от чемпионата мира 2023 года. Предыдущий президент ИИХФ Фазель не допустил бы такого решения. Совесть-то вообще надо иметь, при чем тут спорт?» - сказал он в комментарии «Чемпионату».