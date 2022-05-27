Олимпийский чемпион назвал чемпионат мира по хоккею помойкой

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) негодяями из-за решения отстранить Россию от чемпионата мира 2023 года, а сам турнир без российской сборной – помойкой.
«Негодяи! Можно было предположить, что нас отстранят от чемпионата мира 2023 года. Предыдущий президент ИИХФ Фазель не допустил бы такого решения. Совесть-то вообще надо иметь, при чем тут спорт?» - сказал он в комментарии «Чемпионату».
По словам Кожевникова, подобные решения принимаются, потому что «людям нравится, и думают, что они этим чего-то добьются». Бывший хоккеист считает, что ИИХФ «угробит весь хоккей».
«Сейчас чемпионат мира без России – помойка», - резюмировал Кожевников.
27 мая Международная федерация хоккея запретила сборным России и Белоруссии принимать участие в чемпионате мира в 2023 году. Таким образом, команды пропустят второй ЧМ подряд. Они не смогли сыграть на проходящем в настоящий момент чемпионате мира-2022 в Финляндии.
Чемпионат мира 2023 года должен был пройти в России, однако страну лишили права на проведение турнира. Новыми хозяевами соревнований станут Латвия и Финляндия.