Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+24° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Федерация хоккея Белоруссии подаст апелляцию на отстранение сборной от чемпионата мира

ТАСС

Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) подготовила апелляцию на решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить национальную команду страны от участия в чемпионате мира 2023 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ФХБ.

ФХБ подаст апелляцию на отстранение сборной от чемпионата мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятницу по итогам конгресса IIHF сборным России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года.

Видео дня

"Федерация хоккея Белоруссии убеждена, что это решение Международной федерации хоккея стало очередным в списке принятых под влиянием и давлением отдельных национальных федераций, ставших фактически заложниками западных политиков. Можем просто констатировать факт, что в очередной раз под маркой беспокойства о нашей же безопасности со стороны IIHF нарушены все принципы олимпизма. При желании можно было бы найти варианты, как это делается в других видах спорта, но хоккейные функционеры, представляющие, в первую очередь, страны западного блока, даже не хотят этого делать и слышат только самих себя. Как федерация, всегда ставящая интересы своих игроков, тренеров, национального хоккейного сообщества в качестве ключевых приоритетов своей деятельности, ФХБ уже подготовила апелляцию по решению IIHF о приостановке участия наших сборных команд в турнирах под эгидой организации", - говорится в заявлении пресс-службы.

"Вместе с тем, мы расцениваем эти ограничения как возможность для развития и роста в других направлениях. И возможно, даже если бы их не было, мы бы еще долго шли к таким очевидным шагам, как интеграция с лидером мирового хоккея - Россией. Совместно с Федерацией хоккея России уже разработана дорожная карта, в которую включены не только турниры для сборных команд, но и сотрудничество на уровне детских и юниорских лиг. Мы продолжим работу по обеспечению наших тренеров и спортсменов, ставших заложниками слабости IIHF, высококонкурентной соревновательной практикой", - отмечается в заявлении пресс-службы.

В конце февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации. Команды не выступают на чемпионате мира 2022 года, который проходит в Финляндии с 13 по 29 мая, их заменили команды Австрии и Франции.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители