ФХБ подаст апелляцию на отстранение сборной от чемпионата мира

Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) подготовила апелляцию на решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить национальную команду страны от участия в чемпионате мира 2023 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ФХБ.
В пятницу по итогам конгресса IIHF сборным России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года.
"Федерация хоккея Белоруссии убеждена, что это решение Международной федерации хоккея стало очередным в списке принятых под влиянием и давлением отдельных национальных федераций, ставших фактически заложниками западных политиков. Можем просто констатировать факт, что в очередной раз под маркой беспокойства о нашей же безопасности со стороны IIHF нарушены все принципы олимпизма. При желании можно было бы найти варианты, как это делается в других видах спорта, но хоккейные функционеры, представляющие, в первую очередь, страны западного блока, даже не хотят этого делать и слышат только самих себя. Как федерация, всегда ставящая интересы своих игроков, тренеров, национального хоккейного сообщества в качестве ключевых приоритетов своей деятельности, ФХБ уже подготовила апелляцию по решению IIHF о приостановке участия наших сборных команд в турнирах под эгидой организации", - говорится в заявлении пресс-службы.
"Вместе с тем, мы расцениваем эти ограничения как возможность для развития и роста в других направлениях. И возможно, даже если бы их не было, мы бы еще долго шли к таким очевидным шагам, как интеграция с лидером мирового хоккея - Россией. Совместно с Федерацией хоккея России уже разработана дорожная карта, в которую включены не только турниры для сборных команд, но и сотрудничество на уровне детских и юниорских лиг. Мы продолжим работу по обеспечению наших тренеров и спортсменов, ставших заложниками слабости IIHF, высококонкурентной соревновательной практикой", - отмечается в заявлении пресс-службы.
В конце февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации. Команды не выступают на чемпионате мира 2022 года, который проходит в Финляндии с 13 по 29 мая, их заменили команды Австрии и Франции.