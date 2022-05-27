ФХБ подаст апелляцию на отстранение сборной от чемпионата мира

"Федерация хоккея Белоруссии убеждена, что это решение Международной федерации хоккея стало очередным в списке принятых под влиянием и давлением отдельных национальных федераций, ставших фактически заложниками западных политиков. Можем просто констатировать факт, что в очередной раз под маркой беспокойства о нашей же безопасности со стороны IIHF нарушены все принципы олимпизма. При желании можно было бы найти варианты, как это делается в других видах спорта, но хоккейные функционеры, представляющие, в первую очередь, страны западного блока, даже не хотят этого делать и слышат только самих себя. Как федерация, всегда ставящая интересы своих игроков, тренеров, национального хоккейного сообщества в качестве ключевых приоритетов своей деятельности, ФХБ уже подготовила апелляцию по решению IIHF о приостановке участия наших сборных команд в турнирах под эгидой организации", - говорится в заявлении пресс-службы.