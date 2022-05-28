"Колорадо" обыграл "Сент-Луис" и впервые за 20 лет вышел в полуфинал плей-офф НХЛ

"Колорадо" на выезде со счетом 3:2 обыграл "Сент-Луис" в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла в субботу в Сент-Луисе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Колорадо" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и впервые с сезона-2001/02 вышел в полуфинал, где сыграет против "Эдмонтона". Первый матч противостояния должен пройти 1 июня (начало - 03:00 мск) в Денвере (штат Колорадо, США).