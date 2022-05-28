Задоров провел серию плей-офф НХЛ с тремя сломанным ребрами

Российский защитник «Калгари Флеймз» Никита Задоров провел серию плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз» с тремя сломанным ребрами. Об этом сообщает журналист Салим Валим Валджи в Twitter.

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По информации источника, 27-летний россиянин получил травму в конце серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Далласом».

Напомним, «Калгари, потерпел поражение в серии с «Эдмонтоном» со счетом 1:4. В последнем матче серии со счетом 5:4 (ОТ). Последний мач закончился ничейным результатом и в дополнительное время нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид» в овертайме вывел свою команду в финал Западной конференции НХЛ.