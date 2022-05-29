Скандинавы без России обречены на День сурка

Только сборная России могла прервать этот День сурка.

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29 мая в Тампере состоится финал ЧМ-2022 по хоккею между сборными Финляндии и Канады. Без сборной России сорвать третью подряд битву этих команд за золото оказалось некому. Кто окажется сильнее? Получи фрибет 10 000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита, не рискуя своими деньгами!

Золотая эра сборной Финляндии

Сборная Финляндии догоняла лидеров мирового хоккея постепенно. В конце XX века дважды взяла медали Олимпиад и впервые выиграла чемпионат мира. В XXI веке выдала серию из трёх Олимпийских игр с медалями, а на первенствах мира всё чаще добиралась до призовой тройки. Планомерный прогресс привёл к наступлению золотой эры.

Юкка Ялонен два года работал в Санкт-Петербурге, затем возглавлял «Йокерит». А в 2018 году принял национальную команду. Дальше - как в кино. На всех трёх чемпионатах мира под его руководством суоми забирались в тройку сильнейших. Сходу выиграли золото, а в 2021 году уступили в финале Канаде. В 2020-м ЧМ не проводили из-за коронавируса.

Как оказалось, главный триумф ждал впереди. В Пекине финны впервые в истории стали чемпионами Олимпиады, переиграв в решающей встрече сборную России. Получается, за три года у финнов есть золото Олимпиады и три выхода в финал чемпионатов мира. Для полного счастья не хватает разве что победы на домашнем ЧМ.

На групповом этапе подопечные Юкки Ялонена пропустили всего пять шайб, зато в плей-офф без приключений не обошлись. Ушли с 0:2 в четвертьфинале со Словакией (4:2) и не смутились после шайбы американцев на 64-й секунде полуфинала (4:3). С атакой у суоми полный порядок: на протяжении пяти встреч забивают не меньше трёх голов. Сделать ставку на победу финнов в основное время предлагается с коэффициентом 2.32, а ИТБ 2.5 шайбы Финляндии идёт с коэффициентом 2.01. Если хозяева турнира отличатся как минимум три раза, с 10 000 рублей вы получите 40 200 рублей.

Удивительная стабильность канадцев

Если сборная Финляндии заставила болельщиков понервничать в плей-офф, то что говорить о канадцах? Они второй раз подряд прошли по краю пропасти! В прошлом году в последний момент заскочили в четвертьфинал, после чего приободрились и завоевали золото. На этот раз проблем с групповым этапом не возникло, зато четвертьфинал выдался валидольным.

«Кленовые листья» разгромно проигрывали шведам после второго периода. К 59-й минуте удалось отыграть всего одну шайбу. Дальше начались чудеса: два гола за 30 секунд при пустых воротах. И контрольный выстрел в овертайме (4:3 ОТ). Шокированный тренер «тре крунур» на пресс-конференции с трудом подбирал слова. Недооценивать характер канадцев в матчах навылет нельзя никогда и никому.

На таком фоне пропущенная шайба от чехов в полуфинале оказалась пустяком. Североамериканцы отыгрались ещё до перерыва, а в середине второго периода уже вели со счётом 4:1. Оставались сущие пустяки - спокойно довести дело до победы. Третий подряд финал между финнами и канадцами от болельщиков не уплыл. «Кленовые листья» завоюют медали в шестой раз за семь последних чемпионатов мира. Поразительная стабильность.

На стороне суоми должно быть преимущество в свежести. Хитрые организаторы отправили хозяев турнира в первый полуфинал. У них было четыре дополнительных часа на восстановление. Вроде бы не так много, но ведь играть придётся два дня подряд. И это после плотного группового этапа. Впрочем, хоронить канадцев рано. На финал их настраивать не надо. Букмекер Winline оценивает итоговую победу сборной Канады коэффициентом 2.02. А если североамериканцы во второй раз подряд обыграют Финляндию в овертайме, зайдёт коэффициент 7.70. С 10 тыс. рублей можно получить 77 000 рублей. В 2021 году так всё и вышло.

Всё внимание на вратарей

У финалов чемпионата мира по хоккею в последние годы выработалась традиция. Турнир может проходить где угодно, до решающего матча могут добираться разные сборные. Но результативность в битвах за золото исправно оказывается невысокой. Что более чем логично. Позади огромное количество игр с минимальным временем на восстановление, а цена ошибки крайне высока.

В результате даже 3-4 шайбы в основное время зрители видят далеко не всегда. На двух предыдущих чемпионатах мира золотые медали разыгрывали финны и канадцы. В 2021 году было 2:2 в основное время, в 2019 - 3:1 в пользу суоми. За год до того Швеция и Швейцария тоже закончили третий период со счётом 2:2. В 2017 году всё решалось в серии буллитов - шведы обыграли Канаду после 1:1 в основное время. А в 2016 году «кленовые листья» засушили Финляндию (2:0).

Получается, что на протяжении пяти финалов ЧМ по хоккею забивается не более четырёх шайб. Предыдущий голевой парад состоялся в 2015 году, хотя российские любители хоккея вряд ли захотят его вспоминать. Тогда золото разыгрывали Канада и Россия. Однако финал мечты оказался без интриги - североамериканцы выиграли со счётом 6:1.

Словом, ждать большого количества заброшенных шайб не стоит. Команды играют два дня подряд, усталость и повреждения накопились. А одна оплошность может оказаться роковой. Заключить пари на тотал меньше 5.5 шайбы в основное время предлагается за 1.58. А тотал меньше 4.5 гола вообще оценивается в 2.13. Если болельщики увидят не больше четырёх шайб, с 10 тыс. рублей вы получите 21 300 рублей.