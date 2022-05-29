Видео спорного удаления канадца в финале ЧМ-2022, после которого Финляндия сравняла счёт

В эти минуты в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором встречаются сборные Канады и Финляндии. К середине третьего периода выигрывают финны со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте нападающий Коул Силлинджер получил удаление, когда канадцы выигрывали 1:0 и уже находились в меньшинстве — «четыре на пять». По мнению рефери встречи, Силлинджер попал сопернику клюшкой по лицу. Тем не менее этот момент оказался спорным, как как удара замечено не было.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Сборная Финляндии реализовала это большинство и сравняла счёт.