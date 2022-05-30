Эксперт рассказал о серьезных ошибках арбитров в финале ЧМ-22 по хоккею

«Я с самых первых матчей сказал, что уровень судейства в КХЛ на порядок выше. Наши лучшие судьи значительно сильнее тех, кто был на чемпионате мира. По финалу скажу следующее: если не рассматривать нюансы, арбитры допустили две ошибки, которые повлияли на результат. Если детально разобрать, то это, во-первых, момент с высоко поднятой клюшкой в эпизоде, когда финну её подбили и его же клюшка попала ему в лицо. Судьи по правилам не имеют права смотреть этот эпизод на видео, но они могут отменить удаление до следующего вбрасывания. Они собрались вчетвером в круг, и никто на себя не взял ответственность подсказать одному из главных арбитров, что он ошибся. В итоге финны забросили очень важную шайбу.