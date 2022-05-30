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2 часа назад

Вайсфельд — о финале ЧМ-2022: арбитры допустили две ошибки, которые повлияли на результат

Чемпионат.comиещё 2

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал судейство в финальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходил в Финляндии.

Эксперт рассказал о серьезных ошибках арбитров в финале ЧМ-22 по хоккею
Фото: IHFIHF

«Я с самых первых матчей сказал, что уровень судейства в КХЛ на порядок выше. Наши лучшие судьи значительно сильнее тех, кто был на чемпионате мира. По финалу скажу следующее: если не рассматривать нюансы, арбитры допустили две ошибки, которые повлияли на результат. Если детально разобрать, то это, во-первых, момент с высоко поднятой клюшкой в эпизоде, когда финну её подбили и его же клюшка попала ему в лицо. Судьи по правилам не имеют права смотреть этот эпизод на видео, но они могут отменить удаление до следующего вбрасывания. Они собрались вчетвером в круг, и никто на себя не взял ответственность подсказать одному из главных арбитров, что он ошибся. В итоге финны забросили очень важную шайбу.

Удаление в овертайме 100 процентов было, но сразу после него финн сделал подножку канадцу. Никакому судье не нужны удаления в овертайме. Если они есть, то, понятно, надо давать. Здесь же тебе надо удалять в овертайме, а у тебя есть легальная возможность уровнять составы, спокойно давая обоюдный штраф. А тут ещё такие разговоры пошли, что это финны, они хозяева, их тащат… Я не считаю, что это предвзятость судей, просто такая работа говорит об уровне квалификации этих людей», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Хоккей,Леонид Вайсфельд,Павел Панышев,
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