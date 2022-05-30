Никто не пришел: ЧМ-22 по хоккею поставил антирекорд по посещаемости

Чемпионат мира по хоккею — 2022, прошедший в Тампере и Хельсинки (Финляндия), стал худшим по средней посещаемости за последние 20 лет и вторым по наименьшему среднему количеству болельщиков на трибунах за 44 года.

В среднем на матче присутствовало 5577 зрителей. Хуже результат был зафиксирован лишь на чемпионате мира 2002 года в Швеции, когда среднее число фанатов на трибунах равнялось 5456.

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира. Напомним, в четвертьфинале Канада героически спаслась в матче со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ), а в полуфинале переиграла Чехию (6:1). Финляндия отыгралась с 0:2 в 1/4 финала со Словакией и победила США в матче за выход в финал (4:3).