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1 час назад

Капризов рассказал об отношении к россиянам в НХЛ

Мария Иванова

Нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что отношение к российским игрокам в его команде не изменилось из-за украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Капризов рассказал об отношении к россиянам в НХЛ
Фото: ReutersReuters

По словам Капризова, его одноклубники-американцы «показывали какие-то новости», но в ситуацию не углублялись.

«Никаких вопросов вроде не задавали. К нам с [защитником] Димой Куликовым отношение никак не изменилось, никто со мной ничего не сделал», - заявил хоккеист.

Ранее клуб «Вашингтон Кэпиталз» пообещал поддерживать своих российских игроков на фоне украинского кризиса.

За «Вашингтон» выступают российские нападающие Александр Овечкин (капитан, играет в клубе с 2005 года) и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.

В «Вашингтон Кэпиталз» отметили, что «полностью поддерживают своих российских игроков и их семьи за границей».

Хоккей,Илья Самсонов,Кирилл Капризов,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
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