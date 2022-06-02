Гол и пас Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Тампу»

"Нью-Йорк Рейнджерс" в ночь на четверг дома победил "Тампу" со счетом 6:2 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Крис Крайдер (2-я минута), Фрэнк Ватрано (28), Филип Хытил (31, 36), Мика Зибанежад (47), а также российский форвард Артемий Панарин (41). Гол Крайдера был забит с первого броска в створ ворот в матче. У проигравших отличились Стивен Стэмкос (8) и Ондржей Палат (29). Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев отдал результативную передачу.

Панарин также отметился голевым пасом, на его счету теперь 13 очков (5 голов + 8 передач) в 15 играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Сергачев набрал пятое очко (0+5) в 12-й игре. Его соотечественник и одноклубник форвард Никита Кучеров результативными действиями в матче не отметился. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 из 34 бросков, голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин - 37 из 39.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Рейнджерс". Следующий матч пройдет в Нью-Йорке 4 июня, начало - 03:00 мск.

Команды второй раз встречаются в плей-офф НХЛ. В 2015 году "Тампа" победила "Рейнджерс" в полуфинале Кубка Стэнли со счетом 4-3 в серии.