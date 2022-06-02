Вероятность возвращения Овечкина в КХЛ оценили

В НХЛ наших хоккеистов особенно никто не гоняет, потому что все они занимают позиции, которые для клубов важны. Плюс прошла информация, что НХЛ от драфта российских игроков не отказывается. В Америке у Александра тоже есть свои болельщики, плюс он связан контрактными обязательствами, — заявил специалист.