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2 часа назад

Бывший тренер сборной России оценил вероятность возвращения Овечкина в КХЛ

News.ru

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вряд ли планирует возвращаться в КХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс». По мнению специалиста, нападающий хорошо себя чувствует в США.

Вероятность возвращения Овечкина в КХЛ оценили
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

В НХЛ наших хоккеистов особенно никто не гоняет, потому что все они занимают позиции, которые для клубов важны. Плюс прошла информация, что НХЛ от драфта российских игроков не отказывается. В Америке у Александра тоже есть свои болельщики, плюс он связан контрактными обязательствами, — заявил специалист.

Плющев добавил, что не знает о каких-либо проблемах Овечкина в НХЛ. По мнению тренера, нападающий, в случае необходимости, вернётся в Россию в любой момент.

31 мая стало известно о возвращении в КХЛ Александра Радулова. Нападающий перешёл в «Ак Барс» из клуба НХЛ «Даллас Старс».

Хоккей,Владимир Плющев,Александр Овечкин,Александр Радулов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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