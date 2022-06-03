Завершено расследование об обмане хоккеиста Радулова на 1,5 миллиарда рублей

Полиция Москвы завершила расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Транснационального банка, одной из жертв которых стал известный российский хоккеист Александр Радулов, выступавший в НХЛ за «Даллас», сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что Радулову был нанесен максимальный ущерб — около 1,5 миллиарда рублей. По версии следствия, у остальных вкладчиков было похищено в общей сложности 213 миллионов рублей.

Хоккеист, на днях заключивший контракт с казанским «Ак Барсом», был хорошо знаком с экс-председателем совета директоров банка Сергеем Кононовым с 2006 года. В 2008 году Кононов уговорил Радулова открыть в банке счет, на который в течение почти 8 лет поступала зарплата игрока. На 13 апреля 2015 года, момент отзыва у банка лицензии, Радулов перевел в него около 20 миллионов долларов.