Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
1 час назад

Полиция Москвы завершила расследование дела об обмане банком Радулова на 1,5 миллиарда рублей

Матч ТВ

Полиция Москвы завершила расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Транснационального банка, одной из жертв которых стал известный российский хоккеист Александр Радулов, выступавший в НХЛ за «Даллас», сообщает «Коммерсант».

Завершено расследование об обмане хоккеиста Радулова на 1,5 миллиарда рублей
Фото: МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

Отмечается, что Радулову был нанесен максимальный ущерб — около 1,5 миллиарда рублей. По версии следствия, у остальных вкладчиков было похищено в общей сложности 213 миллионов рублей.

Хоккеист, на днях заключивший контракт с казанским «Ак Барсом», был хорошо знаком с экс-председателем совета директоров банка Сергеем Кононовым с 2006 года. В 2008 году Кононов уговорил Радулова открыть в банке счет, на который в течение почти 8 лет поступала зарплата игрока. На 13 апреля 2015 года, момент отзыва у банка лицензии, Радулов перевел в него около 20 миллионов долларов.

В октябре 2018 года УВД по Северному округу Москвы возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.На данный момент из требуемых кредиторами почти 17 млрд руб. агентство по страхованию вкладов смогло выплатить лишь около 6 млрд руб. Вероятно, Радулову вернули большую часть денег. Так, в поданном в марте нынешнего года иске в Арбитражный суд Москвы он требует взыскать с Кононова примерно 255 миллионов рублей.

Хоккей,Сергей Кононов,Александр Радулов,Коммерсант,Агентство по страхованию вкладов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители