Завершено расследование об обмане хоккеиста Радулова на 1,5 миллиарда рублей

Полиция Москвы завершила расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Транснационального банка, одной из жертв которых стал известный российский хоккеист Александр Радулов, выступавший в НХЛ за «Даллас», сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что Радулову был нанесен максимальный ущерб — около 1,5 миллиарда рублей. По версии следствия, у остальных вкладчиков было похищено в общей сложности 213 миллионов рублей.
Хоккеист, на днях заключивший контракт с казанским «Ак Барсом», был хорошо знаком с экс-председателем совета директоров банка Сергеем Кононовым с 2006 года. В 2008 году Кононов уговорил Радулова открыть в банке счет, на который в течение почти 8 лет поступала зарплата игрока. На 13 апреля 2015 года, момент отзыва у банка лицензии, Радулов перевел в него около 20 миллионов долларов.
В октябре 2018 года УВД по Северному округу Москвы возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.На данный момент из требуемых кредиторами почти 17 млрд руб. агентство по страхованию вкладов смогло выплатить лишь около 6 млрд руб. Вероятно, Радулову вернули большую часть денег. Так, в поданном в марте нынешнего года иске в Арбитражный суд Москвы он требует взыскать с Кононова примерно 255 миллионов рублей.