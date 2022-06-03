«Локомотив» показал план подготовки клуба к предстоящему сезону КХЛ

Пресс-служба ярославского «Локомотива» опубликовал план подготовки команды к следующему сезону Континентальной хоккейной лиги.

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Команда выйдет из отпуска 18 июля и после прохождения игроками обязательного углублённого медицинского осмотра приступит к тренировочному процессу.

До 9 августа команда Игоря Никитина будет проводить сбор в Ярославле на базе МФСК «Локомотив». В рамках этого сбора состоится и первый контрольный матч — с пермским «Молотом», клубом ВХЛ, являющимся партнёром железнодорожников. Затем, с 10 по 13 августа, ярославцы примут участие в турнире команд КХЛ на уфимском льду. Соперниками «Локомотива» станут уфимский «Салават Юлаев», московское «Динамо» и череповецкая «Северсталь».