Овечкин стал «разочарованием» прей-офф Кубка Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в список игроков НХЛ, чья игра в плей-офф Кубка Стэнли стала разочарованием. Список составлен интернет-порталом The Athletic.
«Овечкин хорошо умеет забивать голы. На этот раз он этого не сделал, забросив лишь одну шайбу в шести играх против «Флорида Пэнтерс», - отметили составители списка.
По мнению авторов материала, даже один-два гола Овечкина в серии из шести матчей с «Флоридой» могли переломить ход серии. За шесть игр Овечкин набрал 6 очков (1 гол + 5 передач) при показателе полезности «-2». «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив «Флориде».
В символической сборной помимо Овечкина оказались еще два россиянина - Андрей Свечников из «Каролина Харрикейнз» и Иван Барбашев из «Сент-Луис Блюз». Всего в антирейтинг попал 21 игрок.