Овечкин стал вторым по сумме заработка в НХЛ за всю историю

Капитан американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин находится на второй строчке по сумме заработка за всю историю НХЛ.

За 17 сезонов в Национальной хоккейно лиге россиянин заработал чуть более 137 миллионов долларов, сообщает РИА Новости. Овечкин обогнал Яромира Ягра, в активе которого 128,1 миллиона долларов. Лидером рейтинга стал форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. У него 138,3 миллиона долларов.