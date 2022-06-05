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1 час назад

Овечкин стал вторым по сумме заработка в НХЛ за всю историю

BFM.RUиещё 1

Капитан американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин находится на второй строчке по сумме заработка за всю историю НХЛ.

Овечкин стал вторым по сумме заработка в НХЛ за всю историю
Фото: ТАССТАСС

За 17 сезонов в Национальной хоккейно лиге россиянин заработал чуть более 137 миллионов долларов, сообщает РИА Новости. Овечкин обогнал Яромира Ягра, в активе которого 128,1 миллиона долларов. Лидером рейтинга стал форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. У него 138,3 миллиона долларов.

В пятерку самых богатых игроков НХЛ вошел еще один россиянин, нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Он заработал 118,7 миллиона долларов.

Хоккей,Евгений Малкин,Александр Овечкин,
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