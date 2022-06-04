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1 час назад

Капитан «Вашингтона» Овечкин посетил концерт Бузовой

Матч ТВ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин посетил концерт российской певицы Ольги Бузовой, следует из сториз жены хоккеиста Анастасии Шубской в социальной сети.

Овечкин посетил концерт Бузовой
Фото: ReutersReuters

Концерт Бузовой проходит в Москве.

«Вашингтон» в нынешнем сезоне потерпел поражение от «Флориды» (2-4) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. На счету Овечкина 96 очков (51+45) в рамках регулярного чемпионата и плей-офф сезона-2021/22. Ранее россиянин в числе прочего посетил последний матч РПЛ прошлого сезона, в котором «Сочи» в гостях разгромил «Динамо» 5:1. Овечкин принял участие в церемонии награждения игроков «Динамо» бронзовыми медалями чемпионата России.

Хоккей,Анастасия Шубская,Александр Овечкин,Динамо,
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