Овечкин посетил концерт Бузовой

«Вашингтон» в нынешнем сезоне потерпел поражение от «Флориды» (2-4) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. На счету Овечкина 96 очков (51+45) в рамках регулярного чемпионата и плей-офф сезона-2021/22. Ранее россиянин в числе прочего посетил последний матч РПЛ прошлого сезона, в котором «Сочи» в гостях разгромил «Динамо» 5:1. Овечкин принял участие в церемонии награждения игроков «Динамо» бронзовыми медалями чемпионата России.