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33 минуты назад

Как минимум один российский игрок точно станет обладателем Кубка Стэнли 2022 года

Чемпионат.comиещё 4

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу в матче в овертайме, счёт – 6:5, и выиграли серию 4-0.

Как минимум один российский игрок точно станет обладателем Кубка Стэнли
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

После этого результата стало ясно, что российский хоккеист точно станет обладателем Кубка Стэнли 2022 года, так как в составе «Эвеланш» есть нападающий Валерий Ничушкин, сегодня не отметившийся результативными действиями.

Напомним, что соперник «Колорадо» по решающей серии определяется в паре «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс», где на данный момент впереди «синерубашечники» (2-1). В составе «молний» играют три российских хоккеиста — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. За «Рейнджерс» выступают российские вратари Игорь Шестёркин и Александр Георгиев, а также форвард Артемий Панарин. Таким образом, как минимум один российский игрок точно станет обладателем Кубка Стэнли – 2022.

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