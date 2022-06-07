Как минимум один российский игрок точно станет обладателем Кубка Стэнли

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу в матче в овертайме, счёт – 6:5, и выиграли серию 4-0.

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После этого результата стало ясно, что российский хоккеист точно станет обладателем Кубка Стэнли 2022 года, так как в составе «Эвеланш» есть нападающий Валерий Ничушкин, сегодня не отметившийся результативными действиями.