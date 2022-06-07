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1 час назад

Вячеслав Быков: «Русофобия на Западе зашкаливает. Очень много ненависти. Все, что связано с Россией, воспринимается с негативом»

Sports.ru

Вячеслав Быков считает, что русофобия на Западе зашкаливает.

Вячеслав Быков: "Русофобия на Западе зашкаливает"
Фото: Sports.ruSports.ru

– Как реагируете на поведение Запада по отношению к России?

– С возмущением, потому что русофобия на Западе зашкаливает. Все, что связано с Россией и русскими, воспринимается

Очень много ненависти, вплоть до простых людей, у которых русский паспорт и язык. Просто какой-то нонсенс.

К сожалению, многие страны Европы попали в огромную зависимость от одной страны, как США, которая слишком из себя возомнила, – заявил бывший главный тренер сборной России, который живет в Швейцарии.

Хоккей,Вячеслав Быков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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