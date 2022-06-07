Вячеслав Быков: "Русофобия на Западе зашкаливает"

Вячеслав Быков считает, что русофобия на Западе зашкаливает.

Фото: Sports.ru Sports.ru

– Как реагируете на поведение Запада по отношению к России?

– С возмущением, потому что русофобия на Западе зашкаливает. Все, что связано с Россией и русскими, воспринимается

Очень много ненависти, вплоть до простых людей, у которых русский паспорт и язык. Просто какой-то нонсенс.