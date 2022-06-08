Фетисов рассказал о перстне, который помогает Кучерову в НХЛ

«Считаю, что Никита вовремя попал в «Красную Армию». Тогда я возглавлял ЦСКА. Мы уже тогда видели, что это очень ответственный и талантливый спортсмен. Они выиграли Кубок Харламова. Я им потом всем купил за свои деньги перстни. Думаю, этот перстень помогает бить рекорды Никите. Понятно, что он один из лучших хоккеистов в мире. Не случайно с его лидерством «Тампа» два года кряду выиграла Кубок и идет к третьей победу. Кучеров проявляет лидерские качества, играет результативно и красиво. Приятно смотреть», — заявил Фетисов.