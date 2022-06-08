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1 час назад

Фетисов заявил, что подаренный им Кучерову перстень помогает форварду "Тампы" бить рекорды

Газета.Ru

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об игре российского хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, передает «СЭ».

Фетисов рассказал о перстне, который помогает Кучерову в НХЛ
Фото: Sports.ruSports.ru

«Считаю, что Никита вовремя попал в «Красную Армию». Тогда я возглавлял ЦСКА. Мы уже тогда видели, что это очень ответственный и талантливый спортсмен. Они выиграли Кубок Харламова. Я им потом всем купил за свои деньги перстни. Думаю, этот перстень помогает бить рекорды Никите. Понятно, что он один из лучших хоккеистов в мире. Не случайно с его лидерством «Тампа» два года кряду выиграла Кубок и идет к третьей победу. Кучеров проявляет лидерские качества, играет результативно и красиво. Приятно смотреть», — заявил Фетисов.

Напомним, что в ночь на 8 июня, Кучеров отличился в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1).

Хоккей,Никита Кучеров,Вячеслав Фетисов,
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