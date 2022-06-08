«Эдмонтон» хочет избавиться от российского голкипера

«Эдмонтон Ойлерз» выставил российского голкипера Илью Коновалова на безусловный драфт отказов с целью расторгнуть контракт, сообщается на официальной странице «нефтяников» в «Твиттере».

Ранее московское «Динамо» закрепило за собой права на вратаря. Это произошло в результате обмена между бело-голубыми и ярославским «Локомотивом», в ходе которого в стан железнодорожников направился голкипер Иван Бочаров.

Большую часть сезона Коновалов выступал в АХЛ за «Бейкерсфилд Кондорс». Голкипер провёл 16 матчей в регулярном чемпионате.