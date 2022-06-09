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1 час назад

В США нашли объяснение доминированию российских вратарей в НХЛ

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В США прокомментировали доминирование российских вратарей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова журналиста Дэвида Вальдштейна приводятся в газете The New York Times.

The New York Times: «Россия стала большим месторождением вратарских жемчужин»
Фото:  Vasily Fedosenko / Reuters Vasily Fedosenko / Reuters

«Есть масса теорий о том, почему Россия стала таким большим месторождением вратарских жемчужин. Возможно, сейчас просто наступила ее очередь», — объяснил Вальдштейн. Также он отметил, что существует мнение о перенятии российскими специалистами опыта шведской школы подготовки голкиперов.

Всего в НХЛ выступает 11 российских вратарей, восемь из них играют в Восточной конференции. На данный момент борьбу за Кубок Стэнли продолжают три российских голкипера Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестеркин и его партнер по команде Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Ранее Шестеркин вошел в тройку претендентов на приз «Харт Мемориал Трофи» лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ. Также россиянин является номинантом на приз лучшему вратарю сезона.

Хоккей,Игорь Шестеркин,Александр Георгиев,Андрей Василевский,
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