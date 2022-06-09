The New York Times: «Россия стала большим месторождением вратарских жемчужин»

«Есть масса теорий о том, почему Россия стала таким большим месторождением вратарских жемчужин. Возможно, сейчас просто наступила ее очередь», — объяснил Вальдштейн. Также он отметил, что существует мнение о перенятии российскими специалистами опыта шведской школы подготовки голкиперов.

Всего в НХЛ выступает 11 российских вратарей, восемь из них играют в Восточной конференции. На данный момент борьбу за Кубок Стэнли продолжают три российских голкипера Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестеркин и его партнер по команде Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»).