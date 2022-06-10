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3 часа назад

«Спартак» заключил новые соглашения с тремя хоккеистами

Чемпионат.comиещё 2

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о подписании контрактов с нападающими Николаем Чебыкиным и Даниэлем Усмановым, а также голкипером Матвеем Ботовым.

«Спартак» заключил новые соглашения с тремя хоккеистами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что двусторонние соглашения с форвардами заключены сроком на два года, с вратарём — на один год.

В прошлом сезоне 24-летний Чебыкин набрал 11 (8+3) очков в 34 матчах чемпионата КХЛ. Перейдя в «Спартак» в результате обмена по ходу сезона, Николай провёл за красно-белых 18 игр при 4 (2+2) набранных очках. Также Чебыкин набрал 4 (1+3) очка в девяти играх за фарм-клуб «Спартака», воскресенский «Химик» в ВХЛ.

20-летний Усманов в своём втором сезоне за МХК «Спартак» набрал 51 (18+33) очко в 58 играх МХЛ, а также дебютировал на профессиональном уровне ВХЛ, с 4 (2+2) очками в 13 матчах за «Химик».

21-летний Ботов ранее играл за молодёжку «Спартака» с 2018 по 2020 год и вернулся в систему красно-белых по ходу сезона.

Хоккей,Николай Чебыкин,Спартак,
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