Представлено расписание кубка мэра Москвы по хоккею

С 25 по 28 августа в Москве состоится ежегодный предсезонный турнир Кубок мэра Москвы по хоккею. В турнире примут участие шесть команд.

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«С 25 по 28 августа пройдёт Кубок мэра Москвы по хоккею. Турнир проводится c 2008 года при поддержке департамента спорта города Москвы и давно приобрёл статус самого престижного предсезонного турнира среди команд российской столицы и клубов из других городов и стран», – написано в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На турнире сыграют московские ЦСКА, «Спартак» и «Динамо», подольский «Витязь», «Куньлунь Ред Стар» и «Амур». Матчи пройдут во дворце спорта «Мегаспорт».

25 августа в 14:00 сыграют «Витязь» и «Спартак», в 17:45 пройдёт церемония открытия, а в 18:00 встретятся ЦСКА и «Динамо».

На следующий день в 14:00 сыграют ЦСКА с «Амуром», в 18:00 – «Спартак» с «Куньлунем».

27 августа в 14:00 состоится матч «Витязь» – «Куньлунь», в 18:00 – «Динамо» – «Амур».