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1 час назад

РАСПИСАНИЕ КУБКА МЭРА МОСКВЫ, В КОТОРОМ СЫГРАЮТ ШЕСТЬ КЛУБОВ КХЛ. ТУРНИР ПРОЙДЁТ В АВГУСТЕ

Чемпионат.com

С 25 по 28 августа в Москве состоится ежегодный предсезонный турнир Кубок мэра Москвы по хоккею. В турнире примут участие шесть команд.

Представлено расписание кубка мэра Москвы по хоккею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 25 по 28 августа пройдёт Кубок мэра Москвы по хоккею. Турнир проводится c 2008 года при поддержке департамента спорта города Москвы и давно приобрёл статус самого престижного предсезонного турнира среди команд российской столицы и клубов из других городов и стран», – написано в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На турнире сыграют московские ЦСКА, «Спартак» и «Динамо», подольский «Витязь», «Куньлунь Ред Стар» и «Амур». Матчи пройдут во дворце спорта «Мегаспорт».

25 августа в 14:00 сыграют «Витязь» и «Спартак», в 17:45 пройдёт церемония открытия, а в 18:00 встретятся ЦСКА и «Динамо».

На следующий день в 14:00 сыграют ЦСКА с «Амуром», в 18:00 – «Спартак» с «Куньлунем».

27 августа в 14:00 состоится матч «Витязь» – «Куньлунь», в 18:00 – «Динамо» – «Амур».

28 августа состоятся матчи за пятое и третье места (в 10:00 и 14:00), финал состоится в 18:00. Церемония награждения запланирована на 20:30.

Хоккей,Динамо,ХК Амур,Спартак,
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