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2 часа назад

Кирилл Капризов заявил, что не планирует получать гражданство США

Матч ТВиещё 1

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в интервью «Матч ТВ» заявил, что пока не нашел причин для получения американского паспорта

Кирилл Капризов рассказал о планах на получение гражданства США
Фото: Матч твМатч тв

— Что должно произойти, чтобы вы вдруг получили американское гражданство? Например, визы в разные страны будут не нужны.

— Пфф, да ничего пока не может произойти, — сказал Капризов «Матч ТВ». — У меня есть российский паспорт, и я спокойно путешествую по миру с визами. Я — гражданин России.

— Вы рассказывали, что ваши родители только недавно получили визу в США, чтобы навестить вас в Миннесоте. А ваш брат вообще ее не получил. Даже у родственников звезд НХЛ с этим возникают сложности?

— Из-за всей ситуации в мире за американской визой нужно куда-то лететь. Это всё не так просто, но мои родители получили визу. Они прилетали отдохнуть в Доминикану, там же подали на визу, им ее поставили. И оттуда они сразу же ко мне в Миннесоту отправились. Ну, а брату надо над этим маленько поработать, чтобы американскую визу получить. Надо за ней просто слетать в другую страну.

— После 24 февраля на время возникли разговоры, что русских могут убрать из НХЛ. Кто вас в этот момент успокоил сильнее всего?

— Я вообще не смотрел новости, даже хоккейные. Раньше заходил в раздел спорта — читал обо всех, начиная с себя. А теперь как-то выпал. Не захожу, не смотрю. И сильно такого давления не чувствовал. Понятно, об этом говорили что-то. Но мне казалось, это было бы глупо, если бы это произошло.

Капризов провел в «Миннесоте» два сезона. Прошлым летом он подписал с клубом пятилетний контракт с зарплатой 9 миллионов долларов в год.

Хоккей,Кирилл Капризов,
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