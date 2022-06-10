Кирилл Капризов рассказал о планах на получение гражданства США

— Из-за всей ситуации в мире за американской визой нужно куда-то лететь. Это всё не так просто, но мои родители получили визу. Они прилетали отдохнуть в Доминикану, там же подали на визу, им ее поставили. И оттуда они сразу же ко мне в Миннесоту отправились. Ну, а брату надо над этим маленько поработать, чтобы американскую визу получить. Надо за ней просто слетать в другую страну.