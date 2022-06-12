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1 час назад

Никита Кучеров набрал 150 очков в плей-офф НХЛ

Чемпионат.comиещё 18

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им победу в серии (4-2) и выход в финал Кубка Стэнли.

Кучеров набрал 150 очков в плей-офф НХЛ
Фото: GETTYIMAGESGETTYIMAGES

По ходу матча российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей и набрал 150-е очко в плей-офф НХЛ за карьеру.

Напомним, в сегодняшней игре в составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос. Помимо Никиты Кучерова, результативной передачей отметился его соотечественник, защитник Михаил Сергачёв.

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился Фрэнк Ватрано, которому ассистировал Эндрю Копп.

В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Хоккей,Михаил Сергачев,Эндрю Копп,Фрэнк Ватрано,Стивен Стэмкос,Никита Кучеров,
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