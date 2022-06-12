Умер бывший генменеджер «Авангарда» Юрий Карманов

Умер бывший вратарь хоккейного ЦСКА и генеральный менеджер «Авангарда» Юрий Карманов. Ему было 70 лет. О смерти спортсмена сообщает «Чемпионат» со ссылкой на агента Алексея Дементьева.

Юрий Карманов был сменщиком Владислава Третьяка. Он выступал за ЦСКА в сезоне-1971/1972. Тогда голкипер провёл три встречи при коэффициенте надёжности 2.33. В сезоне-2010/2011 Карманов был скаутом ярославского «Локомотива». Спортсмен также работал генеральным менеджером омского «Авангарда» в сезоне-2013/2014.