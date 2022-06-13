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1 час назад

Клуб НХЛ подписал контракт с россиянином

Lenta.ru

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о подписании контракта с российским нападающим Виталием Кравцовым. Об этом сообщается на сайте команды.

Клуб НХЛ подписал контракт с россиянином
Фото: Lenta.ruLenta.ru

22-летний хоккеист заключил однолетнее соглашение с клубом. Отмечается, что контракт является односторонним, зарплата спортсмена составит 875 тысяч долларов.

Для россиянина это третья попытка закрепиться в команде. В 2019 году он подписал трехлетний контракт новичка с «Рейнджерс», однако не сумел закрепиться в основе и играл в фарм-клубе, после чего на правах аренды выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за челябинский «Трактор». Сезон-2020/21 Кравцов начал в России, позже вернулся в США, где провел 20 матчей в составе «Рейнджерс». В минувшем сезоне форвард вновь выступал за «Трактор».

В составе «Рейнджерс» выступают три россиянина: голкиперы Игорь Шестеркин и Александр Георгиев, а также нападающий Артемий Панарин.

Хоккей,Виталий Кравцов,Игорь Шестеркин,Александр Георгиев,Артемий Панарин,ХК Трактор,
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