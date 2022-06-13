Клуб НХЛ подписал контракт с россиянином

Для россиянина это третья попытка закрепиться в команде. В 2019 году он подписал трехлетний контракт новичка с «Рейнджерс», однако не сумел закрепиться в основе и играл в фарм-клубе, после чего на правах аренды выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за челябинский «Трактор». Сезон-2020/21 Кравцов начал в России, позже вернулся в США, где провел 20 матчей в составе «Рейнджерс». В минувшем сезоне форвард вновь выступал за «Трактор».