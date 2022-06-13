Клуб НХЛ подписал контракт с россиянином

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о подписании контракта с российским нападающим Виталием Кравцовым. Об этом сообщается на сайте команды.
22-летний хоккеист заключил однолетнее соглашение с клубом. Отмечается, что контракт является односторонним, зарплата спортсмена составит 875 тысяч долларов.
Для россиянина это третья попытка закрепиться в команде. В 2019 году он подписал трехлетний контракт новичка с «Рейнджерс», однако не сумел закрепиться в основе и играл в фарм-клубе, после чего на правах аренды выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за челябинский «Трактор». Сезон-2020/21 Кравцов начал в России, позже вернулся в США, где провел 20 матчей в составе «Рейнджерс». В минувшем сезоне форвард вновь выступал за «Трактор».
В составе «Рейнджерс» выступают три россиянина: голкиперы Игорь Шестеркин и Александр Георгиев, а также нападающий Артемий Панарин.