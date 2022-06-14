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1 час назад

Пивоварня из Виннипега пообещала Троцу пожизненное бесплатное пиво, если он возглавит «Джетс»

Sports.ru

Пивоварня из Виннипега пообещала Барри Троцу бесплатное пиво, если он возглавит «Джетс».

Бывшему тренеру Овечкина предложили пожизненное пиво
Фото: Sports.ruSports.ru

Пивоваренная компания Little Brown Jug и местное спортивное ток-шоу объявили об этом в понедельник.

Если тренер возглавит «Виннипег», то сможет получать бесплатное пиво от компании пожизненно.

«Мы просто подумали, что это небольшая забавная инициатива. Решили, что людям это понравится. Кто знает, может, это приведет сюда тренера», – сказал представитель компании Джеймс Хофер.

59-летний специалист находится без работы после увольнения из «Айлендерс». Примечательно, что Троц родился и вырос в Манитобе – в городе Дофин, расположенном в 3,5 часах езды от Виннипега.

Компания также пообещала сварить специальное пиво в честь возвращения тренера домой, если оно произойдет.

«Виннипег» ищет нового тренера после невыхода в плей-офф в прошлом сезоне. Троц ранее был назван одним из фаворитов на место главного тренера «Филадельфии».

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