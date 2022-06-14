Хоккеист "Ак Барса" рассказал про отъезд в США

– А когда, если не сейчас? Со мной из клуба постоянно были на связи, даже Джо Сакик (генеральный менеджер клуба – прим. Sports.ru) звонил пару раз. Хочется поехать за мечтой. Не питаю надежд, что сразу заиграю в НХЛ. Думаю, что год-два придется поиграть в АХЛ – это будет полезно, чтобы привыкнуть к североамериканскому хоккею. Уехать и вернуться через полгода – это не про меня. Буду там работать, пробиваться.