Хоккеист "Ак Барса" рассказал про отъезд в США

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1 час назад

Журавлев об отъезде в «Колорадо»: «Когда, если не сейчас? Не питаю надежд, что сразу заиграю в НХЛ. Буду пробиваться»

Sports.ru

Защитник Даниил Журавлев рассказал о своих перспективах в «Колорадо».

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Фото: Sports.ruSports.ru

– Почему ты все-таки решил уехать в «Колорадо»?

– А когда, если не сейчас? Со мной из клуба постоянно были на связи, даже Джо Сакик (генеральный менеджер клуба – прим. Sports.ru) звонил пару раз. Хочется поехать за мечтой. Не питаю надежд, что сразу заиграю в НХЛ. Думаю, что год-два придется поиграть в АХЛ – это будет полезно, чтобы привыкнуть к североамериканскому хоккею. Уехать и вернуться через полгода – это не про меня. Буду там работать, пробиваться.

– То есть ты не готовишь для себя запасного пути?

– Нет. Я подписал контракт с «Колорадо» на два года и точно отыграю их в системе клуба.

– Смотришь матчи «Колорадо» в Кубке Стэнли?

– Хайлайты – да.

– Защитники смотрятся очень прилично. В течение какого времени ты собираешься вытеснить их из состава?

– Я хочу приехать в тренировочный лагерь и прочувствовать все на себе. Может быть, там нужно в семь раз больше работать? Все зависит от меня. Если не получится пробиться в НХЛ в первый сезон, то буду стараться сделать это во втором, – сказал Журавлев.

Хоккей,Даниил Журавлев,Джо Сакик,
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