НХЛ: сегодня в Денвере начнется эпохальная рубка «Колорадо» - «Тампа»

Сегодня в три ночи по Москве в Денвере приступят к выявлению чемпиона НХЛ-2022. «Советский спорт» для разминки выделяет некоторые интриги эпохальной рубки «Колорадо» - «Тампа».

Фото: Национальная хоккейная лига Национальная хоккейная лига

Дубль Васи и хет-трик Куча

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Выдающимся исполнением во всех трех играх на вылет с «Торонто» (2:1), «Флоридой» (2:0), «Рейнджерс» (2:1) Василевский сделал весомую заявку на второй кряду MVP плей-офф. Для этого осталось всего лишь пройти «Колорадо». С любым счетом в решающем поединке.

34 (7+27), 32 (8+24) – с такими показателями Кучеров стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли-2020 и 2021. Сейчас у Никиты 23 (7+16) очка. До хет-трика – 10 шагов. Макдэвид по воле «лавин» ушел в отпуск с 33 (10+23) баллами. Дистанция до шустрого канадца солидная. Однако для нашего Куча вполне преодолимая.

Миллионы Вэла

Любой хоккеист мира, который угодил в карьерную турбулентность, обязан брать пример с №13 «Колорадо». Почти сто сухих матчей не сломили Ничушкина. Благо в Вэла поверил босс денверцев Джо Сакик и дал габаритному нападающему в НХЛ последний шанс. Челябинец воспользовался им на все сто: превратившись в самого крутого в лиге двустороннего форварда. Такой трудоголик-мастерюга нужен любому клубу лиги, а у Валерия как раз истекает двухлетний контракт с Сакиком на жалкие для его уровня 2,5 млн долларов.

Во сколько раз больше Ничушкину выпишут в «Колорадо» или где-то еще, напрямую зависит от подвигов уральца в стыке с действующими чемпионами. Скорее всего, Вэлу поручат опеку Куча. В меньшинстве - точно!

Секретное оружие чемпионов

Перелом в восточном финале с «Рейнджерс» после 0-2 все объясняют прорывным решением Купера, который в ударном звене объединил Кучерова, Стэмкоса и Палата. Но мало кто заметил другой мощный ход тренера «Лайтнинг». После того как в середине второго матча с ньюйоркцами он свел вместе Сирелли, Киллорна и Хагеля, это трио не позволило Панарину, Зибанежаду и Ко до конца восточного финала забросить даже шайбу при игре пять на пять! Хотя до этого «рейнджеры» семь раз уязвили Василевского при полных составах.

Очевидно, именно тройке Сирелли доверят опеку вожаков «лавин» Маккиннон – Ландеског – Ничушкин. Правда, в Денвере это будет сделать непросто, ибо хозяева выпускают игроков после гостей.

Купер – четыре, Беднар – один

Да, для наставника южан это уже четвертый суперфинал, а для его коллеги со Скалистых гор – первый. В коллекции Купера два главных трофея профессионального хоккея и мечта о хет-трике.

Впрочем, и у Беднара кое-что в портфолио имеется. А именно – Кубок Колдера как победителя АХЛ и Кубок Келли за чемпионство в Лиге Восточного побережья. Вроде и тут все за «Тампу». Но как забыть, что «Колорадо» взял верх в обоих своих финалах Кубка Стэнли. Для Кроуфорда (1996 год) и Хартли (2001) это были первые и последние чемпионские виктории. Намек уловили?

Пойнт возвращается

Правда, когда вернется топ-снайпер двух последних Кубков Стэнли неизвестно. По словам Купера, во втором поединке финала Пойнт наверняка появится. По крайней мере он давно тренируется в полную силу, причем в третьей линии вместе с Полом и Колтоном. Но в большинстве выходит в первой спецбригаде на законной позиции на дальнем пятаке, где его пока не очень удачно заменяет ветеран Перри. Канадец загубил массу хитрых передач в касание Кучерова, с которых Пойнт расстреливает вратарей соперников, как правило, без промаха.

Берегись, Кемпер! Или все-таки Францоуз?..

Кто бросит вызов Васе?

Как сообщают заокеанские инсайдеры, Беднар до сих пор так и не решил, кому доверить пост номер один в стартовой встрече. Кемпер полностью здоров и усердно тренируется наравне со всеми. Но чемпион мира-2021 не играл с середины мая, а в финале плей-офф времени на раскачку нет априори. Зато чешский экс-«тракторист» сумел-таки остановить убойную атаку «Эдмонтона»: Макдэвид и Драйзайтль капитулировали за минимальные четыре матча западного финала.

У Купера давно подобных проблем нет и в помине. Василевский в плей-офф играет без замен: 11 победных серий «молний» подряд – заслуга Андрея.

«Флорида» - три, а что «Колорадо»?

Во втором раунде действующие чемпионы сотворили невероятное: победителям регулярки и самой результативной команде чемпионата за четыре матча позволили забросить аж три шайбы?!

«Лавины» больше всех забили в Кубке Стэнли-2022 – 65 голов или 4,64 в среднем за игру.

Неужели и монструозная атака «Колорадо» обломает зубы об вышколенную оборону Купера? Вполне возможно! Но…

«Тампа» - клиент «Колорадо» в регулярке

Понятно, регулярный чемпионат и плей-офф две параллельные реальности, но факт налицо: в последние три сезона, когда «молнии» доминируют в Кубке Стэнли, «лавины» от души лупят южан в регулярке. За одним исключением.

Судите сами:

20.10.2019. «Тампа» - «Колорадо» - 2:6 (Гурд, Хедман – Джост-3, Ландеског, Кадри, Рантанен);

18.02.2020. «Колорадо» - «Тампа» - 3:4 ОТ (Бураковски, Маккиннон, Ничушкин – Киллорн, Гонс, Стэмкос, Кучеров);

24.10.2021. «Тампа» - «Колорадо» - 3:4 по буллитам (Жозеф, Стэмкос, Пойнт – Ландеског, Рантанен, Маккиннон, Макар);

11.02.2022. «Колорадо» - «Тампа» - 3:2 (Ландеског, Тейвз, Ничушкин – Кучеров, Пойнт).

Отметим, что при всех трех поражениях ворота защищал Василевский, злым гением которого, как видите, утвердился шведский капитан горцев Ландеског.

Секретное оружие-2 «Тампы»

Кто сломал хребет «рейнджерам»? Правильно! Воспитанник славного нижнекамского хоккея. Сколько лет и зим он молчал? Порядочно: с 26 сентября 2020 года, когда в предпоследнем поединке золотого финала поразил ворота «Далласа» в лице Худобина.

Далее – отрезало: 39 сухих кубковых матчей?! Но наступил четверг 9 июня - и пушка Сергачева наконец выстрелила. Причем дважды! И где? На главной шоу-площадке Солнечной системы в «Медисон Сквер Гарден»!

Правда, без колена Палата второй залп Михаила в ворота Шестеркина не стал бы результативным. Тем не менее за гол и передачу первую звезду матча №5 восточного финала Серги получил. Ибо обеспечил «Тампе» победу в Нью-Йорке – 3:1 и лидерство в серии с «Рейнджерс» - 3-2. Остальное, на домашнем льду во Флориде, было делом техники.