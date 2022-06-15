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2 часа назад

В «Рейнджерс» прокомментировали подписание контракта с Виталием Кравцовым

Чемпионат.com

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал заключение контракта с российским нападающим Виталием Кравцовым.

В «Рейнджерс» прокомментировали подписание контракта с Кравцовым
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Я не думаю, что мы когда-либо отклонялись от нашей позиции. Он — талант мирового масштаба. Он делает на льду много вещей, которые многие игроки не могут… Как и в случае со всеми остальными, твоя игра определяет, где ты окажешься. Но мы, безусловно, рады, что он снова с нами», — приводит слова Друри журналист Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере».

В прошедшем сезоне 22-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за челябинский «Трактор». В регулярном чемпионате он провёл 19 матчей, набрав 13 (6+7) очков при полезности «+4». В плей-офф Кравцов принял участие в 15 встречах, заработав 10 (7+3) баллов при общей полезности «-3». Ранее форвард провёл 20 матчей за «синерубашечников» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги – 2021/2022, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-6». В октябре 2021 года Кравцов был отдан в аренду в Челябинск после отказа отправиться в фарм-клуб АХЛ.

Хоккей,Виталий Кравцов,Крис Друри,ХК Трактор,
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