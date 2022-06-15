В «Рейнджерс» прокомментировали подписание контракта с Кравцовым

«Я не думаю, что мы когда-либо отклонялись от нашей позиции. Он — талант мирового масштаба. Он делает на льду много вещей, которые многие игроки не могут… Как и в случае со всеми остальными, твоя игра определяет, где ты окажешься. Но мы, безусловно, рады, что он снова с нами», — приводит слова Друри журналист Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере».