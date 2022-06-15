Журналист The Hockey Writers высказался о ситуации в «Вашингтон Кэпиталз»

Ожидается, что Уилсон пропустит от шести до восьми месяцев после операции, а это значит, что он может даже не играть до декабря. Было бы мудро, если бы «Кэпиталз» исключили его из состава, пока он не будет абсолютно готов. Нет смысла торопить его возвращение обратно в состав — и рисковать нанести ещё одну травму, если у них не будет шансов выиграть Кубок Стэнли в следующем сезоне.