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1 час назад

Фетисов оценил решение НХЛ запретить привозить Кубок Стэнли в Россию

Lenta.ruиещё 1

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запретить привозить в Россию Кубок Стэнли. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Фетисов оценил решение НХЛ запретить привозить Кубок Стэнли в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он негативно оценил этот поступок лиги.

«Конечно, это расстроило. Единственное, может быть, выкрасть каким-то образом, тайно привезти. Ну я же предлагал в свое время, что Кубок Стэнли нужно украсть, чтобы его раскрутить», — заявил Фетисов.

О запрете НХЛ стало известно ранее 16 июня. В лиге добавили, что в будущем игроки могут получить возможность привезти трофей на родину.

В финале Кубка Стэнли в нынешнем сезоне играют четыре россиянина. Вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров представляют «Тампа-Бэй Лайтнинг». В составе «Колорадо Эвеланш» играет нападающий Валерий Ничушкин. Согласно традиции, каждый хоккеист завоевавшей трофей команды может на один день привезти его в родной город.

Хоккей,Михаил Сергачев,Никита Кучеров,Валерий Ничушкин,Вячеслав Фетисов,Андрей Василевский,
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