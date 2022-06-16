Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила вывозить Кубок Стэнли в Россию и Белоруссию в этом году. Как сообщает «Чемпионат.com», об этом игрокам рассказал комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
«Мы уже уведомили оба клуба о том, что Кубок Стэнли не поедет в Россию или в Белоруссию в этом году. Возможно, в будущем мы дадим игрокам такую возможность», — сказал он.
Напомним, что в финале плей-офф НХЛ за кубок сразятся «Колорадо» и «Тампа Бэй». В составе обеих команд играют россияне. В предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз», а «Тампа» победила «Нью-Йорк Рейнджерс».
Кубок Стэнли последний раз привозили в Россию в сентябре 2021 года в рамках празднования Андрея Василевского, Никиты Кучерова и Михаила Сергачева, которые выиграли турнир в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».