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1 час назад

НХЛ запретила вывозить Кубок Стэнли в Россию

Елена Прошина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила вывозить Кубок Стэнли в Россию и Белоруссию в этом году. Как сообщает «Чемпионат.com», об этом игрокам рассказал комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

НХЛ запретила вывозить Кубок Стэнли в Россию
Фото: ReutersReuters

«Мы уже уведомили оба клуба о том, что Кубок Стэнли не поедет в Россию или в Белоруссию в этом году. Возможно, в будущем мы дадим игрокам такую возможность», — сказал он.

Напомним, что в финале плей-офф НХЛ за кубок сразятся «Колорадо» и «Тампа Бэй». В составе обеих команд играют россияне. В предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз», а «Тампа» победила «Нью-Йорк Рейнджерс».

Кубок Стэнли последний раз привозили в Россию в сентябре 2021 года в рамках празднования Андрея Василевского, Никиты Кучерова и Михаила Сергачева, которые выиграли турнир в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Хоккей,Михаил Сергачев,Билл Дэйли,Никита Кучеров,Андрей Василевский,
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