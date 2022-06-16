Фетисов предложил российским хоккеистам выкрасть Кубок Стэнли

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в беседе с «Матч ТВ» пошутил, что российским хоккеистам, которые станут обладателями трофея в текущем сезоне, нужно будет выкрасть кубок и привезти его в Россию.
Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли уведомил игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш», что этим летом Кубок Стэнли не поедет в Россию.
— Следите ли за финалом Кубка Стэнли?
— Я не слежу особо, потому что достаточно занятой человек, но так слышу, звонят корреспонденты, спрашивают мнение. Могу сказать, что наши ребята молодцы, на слуху, на виду. Единственное, конечно, расстроило, что запретили Кубок Стэнли привозить, который я впервые привез в Москву. Там тоже было противостояние лиги, я прямо на льду сказал, что поеду в Москву, мне сказали нет, мол, там коррупция, преступность. Я сказал, что это моя страна и мои друзья, хочу его в Москву. Они привезли, никуда не делись.
— Стоит ли возмутиться нашим парням?
— Возмутиться можно, но если решение принято, они должны понимать. Единственное, может быть, выкрасть каким-то образом, тайно привезти. Ну я же предлагал в свое время, что Кубок Стэнли нужно украсть, чтобы его раскрутить. Я предлагал, когда привозил в Москву, они сначала обрадовались, потом испугались. Мы же хранили кубок на Лубянке, это было одно из условий. На каком-то этаже в сейфе, на ночь сдавали кубок, — рассказал Фетисов.
«Колорадо Эвеланш» на своем льду выиграл у «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче серии до четырех побед со счетом 4:3 в овертайме. Второй матч противостояния запланирован на 18 июня.
В составе «Тампы» выступают россияне голкипер Андрей Василевский, нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев, за «Колорадо» играет нападающий Валерий Ничушкин.