Фетисов предложил российским хоккеистам выкрасть Кубок Стэнли

— Я не слежу особо, потому что достаточно занятой человек, но так слышу, звонят корреспонденты, спрашивают мнение. Могу сказать, что наши ребята молодцы, на слуху, на виду. Единственное, конечно, расстроило, что запретили Кубок Стэнли привозить, который я впервые привез в Москву. Там тоже было противостояние лиги, я прямо на льду сказал, что поеду в Москву, мне сказали нет, мол, там коррупция, преступность. Я сказал, что это моя страна и мои друзья, хочу его в Москву. Они привезли, никуда не делись.