Журналист прокомментировал запрет НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию

НХЛ при этом не комментирует, возможны ли будут путешествия Кубка Стэнли в Россию в дальнейшем. Лига официально разорвала связи с Российской Федерацией и Континентальной хоккейной лигой вскоре после 24 февраля. Данная мера включает в себя приостановку коммуникации между сотрудниками двух лиг, прекращение спонсорского партнёрства и закрытие российской версии официального сайта. Однако в то же время лига продолжает активно зарабатывать на российских хоккеистах, включая капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его, в частности, можно увидеть в последней рекламе финала Кубка Стэнли.