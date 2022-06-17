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59 минут назад

Daily Faceoff: НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли в Россию, но зарабатывает на россиянах

Чемпионат.com

Журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли прокомментировал запрет НХЛ привозить Кубок Стэнли этим летом в Россию или Беларусь.

Журналист прокомментировал запрет НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию
Фото:  GETTY IMAGES GETTY IMAGES

«Четырём хоккеистам, принимающим участие в нынешнем году в финале Кубка Стэнли, придётся внести коррективы в свои планы на лето.

Перед началом решающей серии лига сообщила «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш», что их игрокам не будет разрешено в случае победы взять с собой Кубок Стэнли в Россию в свете происходящих на Украине событий. В составе «Тампы» выступают трое россиян: Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачёв. Валерий Ничушкин — единственный представитель России в «Колорадо Эвеланш». Белорусов в этих командах нет.

НХЛ при этом не комментирует, возможны ли будут путешествия Кубка Стэнли в Россию в дальнейшем. Лига официально разорвала связи с Российской Федерацией и Континентальной хоккейной лигой вскоре после 24 февраля. Данная мера включает в себя приостановку коммуникации между сотрудниками двух лиг, прекращение спонсорского партнёрства и закрытие российской версии официального сайта. Однако в то же время лига продолжает активно зарабатывать на российских хоккеистах, включая капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его, в частности, можно увидеть в последней рекламе финала Кубка Стэнли.

Клубы НХЛ также по-прежнему могут подписывать контракты с российскими свободными агентами, как это, по всей видимости, в скором времени произойдёт с выступавшим в сезоне-2021/2022 в КХЛ Андреем Кузьменко.

Кроме того, заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли подтвердил, что командам НХЛ будет разрешено выбирать российских и белорусских хоккеистов на драфте, который состоится в Монреале в июле», — приводит слова журналиста Daily Faceoff.

Хоккей,Михаил Сергачев,Билл Дэйли,Андрей Кузьменко,Никита Кучеров,Валерий Ничушкин,Андрей Василевский,
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