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59 минут назад

«Ничушкин создан для игры в финале Кубка Стэнли» — тренер «Колорадо»

Матч ТВиещё 4

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил вклад российского форварда Валерия Ничушкина в победу команды в рамках второго матча финала Кубка Стэнли-2022 против «Тампы» (7:0).

«Ничушкин создан для игры в финале Кубка Стэнли»
Фото: ReutersReuters

Ничушкин забросил в этой встрече две шайбы и был признан первой звездой матча. «Колорадо» повел в серии до четырех побед со счетом 2-0.

— Я уже говорил ранее, что Ничушкина очень сложно остановить, когда у него шайба. Он просто создан для того, чтобы играть в финале. Он может играть с лучшими хоккеистами, его можно опускать в звено ниже, также хотелось бы отметить его игру в большинстве. Даже не знаю, что еще можно о нем сказать, — приводит слова Беднара пресс-служба НХЛ.

Третий матч финальной серии пройдет в ночь на 21 июня.

Хоккей,Джаред Беднар,Валерий Ничушкин,
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