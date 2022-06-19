«Ничушкин создан для игры в финале Кубка Стэнли»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил вклад российского форварда Валерия Ничушкина в победу команды в рамках второго матча финала Кубка Стэнли-2022 против «Тампы» (7:0).
Ничушкин забросил в этой встрече две шайбы и был признан первой звездой матча. «Колорадо» повел в серии до четырех побед со счетом 2-0.
— Я уже говорил ранее, что Ничушкина очень сложно остановить, когда у него шайба. Он просто создан для того, чтобы играть в финале. Он может играть с лучшими хоккеистами, его можно опускать в звено ниже, также хотелось бы отметить его игру в большинстве. Даже не знаю, что еще можно о нем сказать, — приводит слова Беднара пресс-служба НХЛ.
Третий матч финальной серии пройдет в ночь на 21 июня.