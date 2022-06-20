Тренер «Колорадо»: неважно, 7:0 или 1:0 — это одна победа

«Я был действительно впечатлён выступлением нашей команды. Но 7:0 или 1:0 – это не имеет большого значения, это только одна победа. Нам нужно четыре или больше удачных игры, нам надо показать отличный хоккей, чтобы победить в финале Кубка Стэнли, и мы сейчас только на полпути с дв