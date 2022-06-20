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1 час назад

Тренер «Колорадо»: неважно, 7:0 или 1:0 — это одна победа

Чемпионат.com

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар оценил игру своей команды во втором матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и рассказал об ожиданиях от предстоящих матчей на выезде.

Тренер «Колорадо»: неважно, 7:0 или 1:0 — это одна победа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я был действительно впечатлён выступлением нашей команды. Но 7:0 или 1:0 – это не имеет большого значения, это только одна победа. Нам нужно четыре или больше удачных игры, нам надо показать отличный хоккей, чтобы победить в финале Кубка Стэнли, и мы сейчас только на полпути с дв

Дальше нам нужно действительно сыграть хорошо. Мы знаем, что в Тампе нам будет намного сложнее», – цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.

Третий матч серии финала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Колорадо» пройдёт 21 июня, начало – в 3:00 мск. Сейчас счёт в серии 2-0 в пользу «Эвеланш».

Хоккей,Джаред Беднар,
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