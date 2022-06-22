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49 минут назад

Шестеркин стал лучшим голкипером сезона в НХЛ

Вечерняя Москваиещё 5

Российский вратарь хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, ставший обладателем специальной награды «Везина Трофи», признан лучшим голкипером в минувшем сезоне НХЛ. Об этом сообщает во вторник, 21 июня, пресс-служба команды на странице в Twitter.

Шестеркин стал лучшим голкипером сезона в НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В прошедшем сезоне «регулярки» за океаном россиянин поучаствовал в 53 матчах, в которых в среднем отражал 93,5 процента бросков, пропуская в среднем чуть больше двух шайб за игру. В шести играх сезона он отстоял на ноль, пишет «Чемпионат».

В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ «Рейнджерс» с Шестеркиным в составе дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил «Тампе-Бэй» со счетом 2:4 в серии. В Кубке Стэнли на его счету 20 игр с 93 процентами отраженных бросков и средним показателем пропущенных за игру шайб (2,9).

В начале апреля российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил свой 6-й ассист в сезоне. Таким образом, он обновил свой же рекорд по голевым пасам за один сезон. Всего нападающий набрал уже 84 очка по системе «гол + пас» в 66 играх за «Рейнджерс» в нынешнем розыгрыше НХЛ.

Хоккей,Игорь Шестеркин,Артемий Панарин,
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