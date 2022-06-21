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1 час назад

Чемпион ОИ Кожевников о травме Кучерова: человека просто убивали

Газета.Ru

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о травме российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова во время третьего матча финальной серии против «Колорадо Эвеланш».

Кожевников о травме Кучерова: человека просто убивали
Фото: Газета.руГазета.ру

«А с кем Никита сыграл подло? Где он сыграл грязно? Чего там грязного? Впечатал в борт — и что? Это игровая ситуация. А вот против него играли грязно: нельзя же бить по бедрам. Там просто человека убивали. Очень грязный силовой. Я не знаю, как у него тазобреденный сустав выдержал. Если травма Никиты окажется серьезной, то это потеря, конечно. Конечно, такого мастера будет не хватать», — передает слова Кожевникова «Чемпионат».

В самой концовке поединка Кучеров получил травму после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза. Канадец был удален на две минуты. Кучеров попытался продолжить игру, но потом был вынужден уйти в раздевалку.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Колорадо Эвеланш» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 6:2. На счету Кучерова две результативные передачи.

Хоккей,Никита Кучеров,Александр Кожевников,
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