Кожевников о травме Кучерова: человека просто убивали

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о травме российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова во время третьего матча финальной серии против «Колорадо Эвеланш».
«А с кем Никита сыграл подло? Где он сыграл грязно? Чего там грязного? Впечатал в борт — и что? Это игровая ситуация. А вот против него играли грязно: нельзя же бить по бедрам. Там просто человека убивали. Очень грязный силовой. Я не знаю, как у него тазобреденный сустав выдержал. Если травма Никиты окажется серьезной, то это потеря, конечно. Конечно, такого мастера будет не хватать», — передает слова Кожевникова «Чемпионат».
В самой концовке поединка Кучеров получил травму после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза. Канадец был удален на две минуты. Кучеров попытался продолжить игру, но потом был вынужден уйти в раздевалку.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Колорадо Эвеланш» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 6:2. На счету Кучерова две результативные передачи.