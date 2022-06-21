Кожевников о травме Кучерова: человека просто убивали

«А с кем Никита сыграл подло? Где он сыграл грязно? Чего там грязного? Впечатал в борт — и что? Это игровая ситуация. А вот против него играли грязно: нельзя же бить по бедрам. Там просто человека убивали. Очень грязный силовой. Я не знаю, как у него тазобреденный сустав выдержал. Если травма Никиты окажется серьезной, то это потеря, конечно. Конечно, такого мастера будет не хватать», — передает слова Кожевникова «Чемпионат».