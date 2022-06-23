Финал "Кубка Стенли": «Тампа» — «Колорадо», результат 4-го матча, кто победил

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч финала Кубка Стэнли. «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Колорадо Эвеланш».

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Основное время завершилось вничью — 2:2. Уже на 36-й секунде Энтони Чирелли вывел «Лайтнинг» вперёд. На 26-й минуте Натан Маккиннон сравнял счёт.

Ещё через пять минут Виктор Хедман вернул хозяевам лидерство. В дебюте второго периода Эндрю Кольяно забросил вторую шайбу «Эвеланш».

В овертайме сильнее оказались гости. На 73-й минуте отличился Назем Кадри. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «Колорадо».

«Колорадо» ведёт в серии со счётом 3-1. В случае ещё одной победы подопечные Джареда Беднара завоюют Кубок Стэнли.