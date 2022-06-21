Российский голкипер команды НХЛ заявил о росте цен на бензин в США

"Весной я после окончания сезона уехал в Россию. Было 4 мая. Что заметил на тот момент: если раньше я заправлял полный бак примерно за 50 долларов, то сейчас это стоит уже порядка 80 долларов, то есть ощущается. Раньше галлон стоил 3 доллара, а сейчас 5 или 4 долларов с чем-то. Не понимаю, это из-за ситуации на Украине или просто инфляция в США. Но цены выросли и в России тоже. Я вот был прошлым летом, все намного дешевле было — и продукты, и топливо", — приводят слова Просветова "Известия".