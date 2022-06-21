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55 минут назад

Российский голкипер команды НХЛ Просветов заявил о росте цен на бензин в США

Газета.Ruиещё 1

Российский голкипер "Аризоны Койотс" Иван Просветов рассказал об изменении цен в США и России.

Российский голкипер команды НХЛ заявил о росте цен на бензин в США
Фото: prosvenator/Instagram (организация запрещена в России)prosvenator/Instagram

"Весной я после окончания сезона уехал в Россию. Было 4 мая. Что заметил на тот момент: если раньше я заправлял полный бак примерно за 50 долларов, то сейчас это стоит уже порядка 80 долларов, то есть ощущается. Раньше галлон стоил 3 доллара, а сейчас 5 или 4 долларов с чем-то. Не понимаю, это из-за ситуации на Украине или просто инфляция в США. Но цены выросли и в России тоже. Я вот был прошлым летом, все намного дешевле было — и продукты, и топливо", — приводят слова Просветова "Известия".

23-летний Просветов в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел три матча в составе "Аризоны", в которых пропустил 13 шайб. Вратарь выступает в США с 2016 года.

Ранее защитник московского ЦСКА Артем Сергеев поделился мнением об игре нападающего "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова в этом розыгрыше плей-офф НХЛ.

Хоккей,Иван Просветов,Артем Сергеев,Никита Кучеров,
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