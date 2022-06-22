Третьяк объяснил, почему Шестёркин стал обладателем «Везина Трофи»

«Большая работа была проделана Шестёркиным — он показал хороший результат. Игорь заслужил своей игрой. Хочу сказать, то, что «Нью-Йорк Рейнджерс» пробился так высоко, — заслуга Шестёркина. На протяжении всего сезона он очень стабильно играл. К этому успеху причастны и клубы, и тренеры вратарей.



ФХР каждый год проводит специальные вратарские курсы — мы на протяжении 15 лет уделяем большое внимание вратарям. У нас было засилье иностранных голкиперов, но нам надо было выращивать своих. Как результат — сегодня у нас 10 человек играет в НХЛ. Никогда столько не было. Мы обогнали даже финскую вратарскую гвардию», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.