Овечкин сыграет за футбольный клуб "Динамо"

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин проведет матч в составе футбольного клуба «Динамо». Об этом «Матч ТВ» рассказал гендиректор команды Павел Пивоваров.
Знаменитый хоккеист примет участие в товарищеской встрече с «Амкалом», которая состоится в субботу, 25 июня, в Москве.
«Мы надеемся, что он поможет нашей команде. Желаем ему удачи, хотим увидеть его на поле и очень надеемся, что эта игра будет для него первой, но не последней», — заявил Пивоваров.
«Акмал» — это любительский футбольный клуб, который создан из блогеров и киберспортсменов. Команда участвует в любительских турнирах и проводит товарищеские матчи с другими клубами.
Отметим, что в мае «Вашингтон» проиграл «Флориде Пантерс» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли со счетом в серии 2-4. После этого Овечкин решил прилетел в Россию.