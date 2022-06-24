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46 минут назад

Овечкин сыграет за футбольный клуб "Динамо"

Елена Прошина

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин проведет матч в составе футбольного клуба «Динамо». Об этом «Матч ТВ» рассказал гендиректор команды Павел Пивоваров.

Овечкин сыграет за футбольный клуб "Динамо"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Знаменитый хоккеист примет участие в товарищеской встрече с «Амкалом», которая состоится в субботу, 25 июня, в Москве.

«Мы надеемся, что он поможет нашей команде. Желаем ему удачи, хотим увидеть его на поле и очень надеемся, что эта игра будет для него первой, но не последней», — заявил Пивоваров.

«Акмал» — это любительский футбольный клуб, который создан из блогеров и киберспортсменов. Команда участвует в любительских турнирах и проводит товарищеские матчи с другими клубами.

Отметим, что в мае «Вашингтон» проиграл «Флориде Пантерс» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли со счетом в серии 2-4. После этого Овечкин решил прилетел в Россию.

Хоккей,Павел Пивоваров,Александр Овечкин,Динамо,
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