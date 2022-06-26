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1 час назад

Хоккеист Панарин признался в психическом расстройстве

Елена Прошина

Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался в психическом расстройстве. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Хоккеист Панарин признался в психическом расстройстве
Фото: © nhl.com/rangers© nhl.com/rangers

Панарин рассказал, что страдает обсессивно-компульсивным расстройством – ОКР. Чтобы противостоять неврозу он завел новые привычки. В частности, отказался от смартфона, соцсетей, мессенджеров и приобрел кнопочный телефон.

Сначала было непросто, но сейчас хоккеист живет с удовольствием и «как будто освободился».

Единственное неудобство в том, что жалуются партнеры по команде, поскольку Панарина нет в общих чатах. Кроме того, россиянин часто «стреляет» смартфон у Райана Ривса, чтобы позвонить супруге. В США отключили 3G, и Nokia Панарина в некоторых городах не ловит.

ОКР ли невроз навязчивых состояний – психическое расстройство, при котором у больного непроизвольно возникают навязчивые, мешающие или пугающие мысли.

Хоккей,Артемий Панарин,
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