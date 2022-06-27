Хоккеист Александр Овечкин принял участие в товарищеском матче в качестве капитана футбольного клуба «Динамо». Матч против «Амкала» состоялся в Москве, однако за океаном не оценили дебют звезды НХЛ в футболе. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

На 11-й минуте Овечкин открыл счет, забив гол в ворота противника. Сразу после забитого мяча форвард отправился на замену. В результате встреча завершилась победой «Динамо» со счетом 5:0, а Овечкин стал лучшим игроком товарищеского матча.

Однако не все поклонники россиянина за рубежом остались в восторге от его игры в футбол. В соцсетях появилась видеозапись с голом хоккеиста, и многие пользователи оценили ее негативно, особенно самого Овечкина. Один из комментаторов заявил, что действия Овечкина «просто отвратительны», он «потерял» к хоккеисту «всякое уважение». Другой заявил, что нельзя «поддерживать что-то связанное с Россией сейчас».

Сейчас капитан «Вашингтон Кэпиталз» вернулся в Россию, завершив сезон 2021/2022. Среди комментариев были даже призывы не пускать Овечкина обратно.

«Я думал, что в Россию запрещено въезжать. Как он вообще попал домой?», «Просто не пускайте его обратно в США», «Так-так, Овечкин вернулся в Россию. Пусть там и остается. Больше никаких русских и белорусов в НХЛ в следующем сезоне», - написали пользователи.