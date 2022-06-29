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2 часа назад

Чемпион ОИ Тихонов считает, что Овечкин никогда не переедет в Россию

Газета.Ruиещё 2

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о хоккеисте Александре Овечкине и фигуристке Евгении Медведевой в свете их возможной жизни в США.

Тихонов: Овечкин никогда не переедет в Россию
Фото: Alex Brandon/APAlex Brandon/AP

«Он живет в Америке, поэтому не говорит об Украине. И я думаю, что сюда он не переедет никогда. У нас и биатлонисты уезжали. Понимаете, Медведева — симпатичная и интересная девочка. Всех тянет туда, где все красиво. Не надо создавать спортсменам препятствий, а надо им создавать условия здесь», — передает слова Тихонова «Абзац».

Овечкин играет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года, однако в сезоне 2012/13 выступал за родное «Динамо».

В завершившемся плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.

В регулярном чемпионате нападающий сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Свой отпуск хоккеист проводит в России, он дебютировал в большом футболе, сыграв за «Динамо».

Хоккей,Евгения Медведева,Александр Овечкин,Александр Тихонов,Динамо,
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