Тихонов: Овечкин никогда не переедет в Россию

«Он живет в Америке, поэтому не говорит об Украине. И я думаю, что сюда он не переедет никогда. У нас и биатлонисты уезжали. Понимаете, Медведева — симпатичная и интересная девочка. Всех тянет туда, где все красиво. Не надо создавать спортсменам препятствий, а надо им создавать условия здесь», — передает слова Тихонова «Абзац».