Роман Ротенберг прокомментировал инцидент с его участием

«Формат хоккея 3х3 — для всех, эта идея всех объединяет. Там играют и профессионалы с большими контрактами, и те ребята, кто не сумел достичь каких-то высот. Для игроков КХЛ — это часть подготовки к сезону. Приятно, что болельщикам интересен такой формат. В дальнейшем мы планируем запустить лигу хоккея 3х3, там будут площадки уменьшенного размера 20х40, это даст больше динамики, больше голов, больше зрелищности.