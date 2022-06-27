Стал известен состав участников Кубка Первого канала — 2022 по хоккею

Национальная сборная России сыграет на Кубке Первого канала в декабре. Кроме неё, там будет сборная молодых российских звёзд, по аналогии со сборной молодых звёзд Северной Америки на Кубке мира — 2016, а также участие подтвердили Казахстан и Беларусь. Международный уровень будет», — сказал Ротенберг в эфире «Матч ТВ».